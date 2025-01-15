Під Херсоном пошкоджені електромережі: знеструмлені декілька селищ

Фото: селища під Херсоном знеструмлені після обстрілу РФ (Getty Images)

Російські окупанти зранку 15 січня пошкодили електромережі під Херсоном. Внаслідок цього кілька селищ залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

Він зазначив, що внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі. Станом на 9:30 знеструмлена частина Херсонської громади. Повністю без електропостачання залишилися селища під Херсоном - Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне. "Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за сприятливої безпекової ситуації. Про заживлення населених пунктів ми повідомлятимемо додатково", - додав Мрочко. Варто зазначити, що зранку в низці областей України вводили екстрені відключення світла через ракетну атаку ворога. Станом на 9:40 у більшості областей скасували аварійні обмеження.