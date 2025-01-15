Під Херсоном пошкоджені електромережі: знеструмлені декілька селищ
Російські окупанти зранку 15 січня пошкодили електромережі під Херсоном. Внаслідок цього кілька селищ залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.
Він зазначив, що внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі. Станом на 9:30 знеструмлена частина Херсонської громади.
Повністю без електропостачання залишилися селища під Херсоном - Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне.
"Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за сприятливої безпекової ситуації. Про заживлення населених пунктів ми повідомлятимемо додатково", - додав Мрочко.
Варто зазначити, що зранку в низці областей України вводили екстрені відключення світла через ракетну атаку ворога. Станом на 9:40 у більшості областей скасували аварійні обмеження.
Обстріли Херсона
Останніми тижнями російська армія посилила обстріли Херсона та області, а також штурми на південних напрямках фронту. Раніше місцева влада повідомляла про активізацію диверсійних груп.
Через посилення атака у селищах поблизу Херсона призупинили рух маршрутних автобусів.
Нагадаємо, що у неділю, 12 січня, росіяни пошкодили електромережі у Дніпровському районі Херсона. Частина міста залишилася без світла та тепла внаслідок обстрілів.
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