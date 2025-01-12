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Частина Херсона залишилася без світла та тепла після обстрілу

Херсон, Неділя 12 січня 2025 15:36
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Частина Херсона залишилася без світла та тепла після обстрілу Фото: Херсон залишився частково без світла та тепла через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Херсон у неділю, 12 січня, обстріляли російські окупанти. Частина міста залишилася без світла та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу значно пошкоджено електромережу Дніпровського району Херсона. Район частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 споживачів.

Через відключення світла рух електротранспорту у Херсоні тимчасово обмежили. Маршрути не працюватимуть по вулиці Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах.

Також у Дніпровському районі пошкоджено теплові мережі. Без опалення залишилися 20 багатоквартирних будинків.

Обстріли Херсона та області

Останніми тижнями росіяни посилили обстріли та штурми у Херсонській області. Окупанти почали частіше використовувати FPV-дрони проти цивільних.

Так, 9 січня загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Зафіксовані влучання в будинки, підприємство і дитсадок. Внаслідок атаки постраждали не менше шести осіб.

Через посилення обстрілів у селищах біля Херсону призупинили рух маршрутних автобусів на деякий час.

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