Частина Херсона залишилася без світла та тепла після обстрілу

Фото: Херсон залишився частково без світла та тепла через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)

Херсон у неділю, 12 січня, обстріляли російські окупанти. Частина міста залишилася без світла та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу значно пошкоджено електромережу Дніпровського району Херсона. Район частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 споживачів. Через відключення світла рух електротранспорту у Херсоні тимчасово обмежили. Маршрути не працюватимуть по вулиці Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах. Також у Дніпровському районі пошкоджено теплові мережі. Без опалення залишилися 20 багатоквартирних будинків.