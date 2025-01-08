У передмісті Херсона тимчасово не їздитимуть автобуси: у чому причина

У селищах під Херсоном тимчасово зупинили рух автобусів. Таке рішення ухвалили через посилення обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

Так, за даними Херсонської ОВА, минулої доби зафіксовано обстріли Херсона та ще понад 30 населених пунктів області. Через російські атаки дві людини загинули, ще дев'ять отримали поранення.

Варто зазначити, що російські окупанти посилили обстріли Херсона та сусідніх населених пунктів. За повідомленнями місцевої влади, окупанти частіше почали атакувати цивільних FPV-дронами.

"Через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом із селищами Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне", - йдеться у повідомленні.

Також місцева влада раніше повідомляла, що останнім часом активізувалися диверсійні групи, які намагаються проникнути та закріпитися на правобережній частині області Херсонської області.

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