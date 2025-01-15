ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Под Херсоном повреждены электросети: обесточены несколько поселков

Херсон, Среда 15 января 2025 09:50
UA EN RU
Под Херсоном повреждены электросети: обесточены несколько поселков Фото: поселки под Херсоном обесточены после обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 15 января повредили электросети под Херсоном. В результате этого несколько поселков остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

Он отметил, что в результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети. По состоянию на 9:30 обесточена часть Херсонской громады.

Полностью без электроснабжения остались поселки под Херсоном - Зеленивка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное.

"Специалисты изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации с безопасностью. О заживлении населенных пунктов мы будем сообщать дополнительно", - добавил Мрочко.

Стоит отметить, что утром в ряде областей Украины вводили экстренные отключения света из-за ракетной атаки врага. По состоянию на 9:40 в большинстве областей отменили аварийные ограничения.

Обстрелы Херсона

В последние недели российская армия усилила обстрелы Херсона и области, а также штурмы на южных направлениях фронта. Ранее местные власти сообщали об активизации диверсионных групп.

Из-за усиления атака в поселках вблизи Херсона приостановили движение маршрутных автобусов.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, россияне повредили электросети в Днепровском районе Херсона. Часть города осталась без света и тепла в результате обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Электроэнергия Отключения света Энергетики
NEWS
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ