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Під Херсоном через обстріл РФ почалась масштабна пожежа

Херсон, Субота 10 серпня 2024 09:45
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Під Херсоном через обстріл РФ почалась масштабна пожежа Фото: через атаку РФ під Херсоном почалася масштабна пожежа 10 серпня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Під Херсоном через обстріл РФ почалася масштабна пожежа 10 серпня. Проблема в тому, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості", - розповів він.

З словами Мрочка, ситуація ускладнюється високою вірогідністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

"Просимо із розумінням поставитися до цієї ситуації і за можливості не перебувати на відкритому просторі. Рятувальники і працівники наших КП роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки", - додав він.

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон після того, як українські війська повернули місто під свій контроль восени 2022 року. Окупанти атакують місто із тимчасово захопленої території лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, 2 липня росіяни атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей і загинула одна жінка.

У червні РФ обстріляла українських рятувальників, які в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.

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