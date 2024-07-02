Російські загарбники атакували Херсон, є жертва та постраждалі
Російські загарбники у вівторок, 2 липня, атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб та загинула одна жінка.
Про це заявив Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку", - заявив він.
За його словами, у центральній частині Херсона під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Крім того, через російську атаку у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
У Корабельному районі Херсона на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого - контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У 65-річного чоловіка діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.
Ще двоє потерпілих - 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.
"Усі поранені - під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.
Обстріли Херсону
Російські війська завдали чергового удару по Херсону, внаслідок чого було пошкоджено енергообладнання. Це призвело до перебоїв з електропостачанням та водопостачанням у місті.
Окрім того, 26 червня окупанти атакували житловий район Херсона за допомогою безпілотника. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей та один дорослий. 12-річна дівчинка отримала серйозні вибухові травми та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. Її стан медики оцінюють як тяжкий.
Це далеко не перший випадок, коли російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних жителів Херсона. За даними ООН, з початку повномасштабної війни в Україні в Херсонській області загинуло понад 1000 мирних жителів, ще тисячі отримали поранення.
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