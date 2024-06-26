У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл, є поранені
Російська армія обстріляла українських рятувальників, котрі в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
Як розповіли у відомстві, через черговий обстріл росіян в одному з мікрорайонів Херсону виникла пожежа в гаражному кооперативі. Туди відразу вирушили рятувальники для ліквідації наслідків удару.
Саме в цей момент росіяни застосували вже звичну для них тактику подвійних ударів і завдали удару по тому ж місцю. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл.
"На жаль, осколкові поранення отримали двоє рятувальників. В стані середньої тяжкості їх доставили у лікувальний заклад. Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль", - сказано у повідомленні.
Обстріли Херсона
Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали удару по Херсону та пошкодили енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.
Також сьогодні окупанти за допомогою дрона атакували двох дітей та дорослих у місті Херсон. В результаті цього 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук.
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