Под Херсоном из-за обстрела РФ начался масштабный пожар
Под Херсоном из-за обстрела РФ начался масштабный пожар 10 августа. Проблема в том, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар. По словам специалистов, пылает на большой территории, поэтому оперативно потушить огонь нет возможности", - рассказал он.
По словам Мрочко, ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.
"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности не находиться на открытом пространстве. Спасатели и работники наших КП делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия", - добавил он.
Обстрелы Херсона
Российские войска обстреливают Херсон после того, как украинские войска вернули город под свой контроль осенью 2022 года. Оккупанты атакуют город с временно захваченной терртории левобережья Херсонской области.
Например, 2 июля россияне атаковали Херсон. В результате обстрела пострадали восемь человек и погибла одна женщина.
В июне РФ обстреляла украинских спасателей, которые в это время ликвидировали последствия предыдущей атаки оккупантов в Херсоне.
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