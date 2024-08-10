Под Херсоном из-за обстрела РФ начался масштабный пожар 10 августа. Проблема в том, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар. По словам специалистов, пылает на большой территории, поэтому оперативно потушить огонь нет возможности", - рассказал он.

По словам Мрочко, ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности не находиться на открытом пространстве. Спасатели и работники наших КП делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия", - добавил он.