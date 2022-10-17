ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Харковом правоохоронці виявили три тіла вбитих людей

Новость на русском →
Черкаські Тишки, Понеділок 17 жовтня 2022 20:00
Під Харковом правоохоронці виявили три тіла вбитих людей Фото: Під Харковом правоохоронці виявили ще три тіла закатованих людей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знайшли ще три тіла загиблих осіб у селі Черкаські Тишки (Харківська область). Двоє осіб загинули внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, також було виявлено залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що раніше поблизу Куп’янська правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків.

Українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Також у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України