Под Харьковом правоохранители обнаружили три тела убитых людей

Фото: Под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела замученных людей (GettyImages)

Правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки (Харьковская область). Два человека погибли в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.