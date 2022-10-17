Под Харьковом правоохранители обнаружили три тела убитых людей
Правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки (Харьковская область). Два человека погибли в результате обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, также были обнаружены остатки трупа без головы на проезжей части села. В настоящее время устанавливаются данные личности и обстоятельства смерти.
Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что ранее вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин.
Украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.
Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .