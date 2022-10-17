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Под Харьковом правоохранители обнаружили три тела убитых людей

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Черкасские Тишки, Понедельник 17 октября 2022 20:00
Под Харьковом правоохранители обнаружили три тела убитых людей Фото: Под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела замученных людей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки (Харьковская область). Два человека погибли в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, также были обнаружены остатки трупа без головы на проезжей части села. В настоящее время устанавливаются данные личности и обстоятельства смерти.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин.

Украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.

Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.

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