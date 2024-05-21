ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони

Україна, Вівторок 21 травня 2024 19:30
UA EN RU
Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони Фото: заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Електронна черга для оновлення даних вже працює у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП",- зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

​Для запису до е-черги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.

Електронна черга до ТЦК

Нагадаємо, 18 травня в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Однак тоді вона працювала лише в деяких регіонах країни.

Зазначимо, за новим законом про мобілізацію, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів.

Зробити це можна трьома способами: через е-кабінет (застосунок "Резерв+"), у ТЦК та СП, а також у ЦНАП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни