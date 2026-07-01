Під Харковом планують обов'язкову евакуацію дітей: як і звідки радять виїхати вже зараз

Головне: Нові плани евакуації : влада Дергачівської громади готує звернення до Ради оборони Харківської області щодо запровадження обов'язкової евакуації дітей зі Слатиного та Руської Лозової.

: влада Дергачівської громади готує звернення до Ради оборони Харківської області щодо запровадження обов'язкової евакуації дітей зі Слатиного та Руської Лозової. Причина : суттєве погіршення безпекової ситуації через щоденні атаки ворожих FPV-дронів.

: суттєве погіршення безпекової ситуації через щоденні атаки ворожих FPV-дронів. Поточна ситуація : у Слатиному залишається 89 дітей, у Руській Лозовій - 45, влада наполегливо рекомендує родинам виїжджати самостійно.

: у Слатиному залишається 89 дітей, у Руській Лозовій - 45, влада наполегливо рекомендує родинам виїжджати самостійно. Як це зробити: для організації евакуації працює цілодобова гаряча лінія 203, можна також звертатися за номерами 102 або 112, тоді як для пошуку місця тимчасового проживання - використовувати платформу "ПОРУЧ".

Де саме планують обов'язкову евакуацію дітей

Через погіршення безпекової ситуації Дергачівська міська військова адміністрація в Харківській області звернеться до Ради оборони Харківщини з пропозицією оголосити обов'язкову евакуацію дітей із селищ:

Слатине;

Руська Лозова.

"Звертатися Дергачівська міська адміністрація, наша рада, буде до Ради оборони області. З проханням оголосити обов'язкову евакуацію дітей, у примусовий спосіб, із цих населених пунктів. В першу чергу йдеться про Слатине і Руську Лозову", - розповів виданню "Думка" речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.

Станом на 1 липня 2026 року, за його даними, у селищі Слатине залишаються 89 дітей, у Руській Лозовій - 45 дітей.

Кулік пояснив, що безпекова ситуація там - суттєво погіршується, адже "FPV-дрони... щодня тероризують ці населені пункти".

Слатине та Руська Лозова у Харківському районі Харківської області (карта: google.com/maps)

"Рішення про те, щоб евакуювати звідти родини з дітьми, має готуватися ось зараз. Щоб потім не було занадто пізно", - констатував речник Дергачівської МВА.

Він додав, що місцева влада робить для цього все необхідне, хоча "має бути погодження на рівні Ради оборони області з цього приводу".

"Потім ювенальна поліція, спільно з нашою службою у справах дітей, мають провести там відповідні заходи. Рада оборони області за сприяння Координаційного гуманітарного центру Харківської області мають підготувати місця для розміщення цих родин з дітьми", - поділився фахівець.

Він додав, що обов'язкова евакуація із населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, дозволить зберегти здоров'я та життя громадян.

"Це звернення продиктоване необхідністю зберегти життя та здоров'я - як фізичне, так і ментальне. Як дітей, так і їхніх батьків", - підсумував Кулік.

Що наполегливо рекомендують родинам із дітьми

У середу, 1 липня, на офіційному сайті Дергачівської громади Харківського району Харківської області було опубліковано наполегливу рекомендацію родинам із дітьми - у зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації - евакуюватися з населених пунктів:

Слатинського старостинського округу;

Русько-Лозівського старостинського округу.

Місцевим мешканцям нагадали, що останнім часом ворог суттєво активізував застосування ударних безпілотників по прикордонних територіях Харківщини.

"Через постійну загрозу атак ворожих дронів перебування у Слатиному і Руській Лозовій є вкрай небезпечним та становить пряму загрозу здоров'ю і життю мирних мешканців, особливо дітей", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що навіть за відсутності масованих обстрілів небезпека може виникнути будь-якої миті.

При цьому евакуація - це можливість не просто убезпечити своїх дітей, але й отримати доступ до:

більш стабільних умов проживання;

медичної допомоги;

навчання;

психологічної підтримки.

Куди звертатись, щоб організувати евакуацію

Для організації евакуації мешканці Дергачівської громади можуть звертатися:

або до Координаційного гуманітарного центру - за телефоном цілодобової гарячої лінії 203;

або за номерами екстрених служб 102 і 112.

"Якщо у вас немає можливості тимчасово оселитися у родичів чи знайомих, ви можете скористатися державною цифровою платформою "ПОРУЧ", створеною для організації евакуації та розміщення внутрішньо переміщених осіб", - порадили українцям.

Зазначається, що цей сервіс дає змогу - ще до виїзду - ознайомитися з доступними місцями тимчасового проживання:

переглянути фотографії;

дізнатися інформацію про умови, кількість вільних місць і наявну інфраструктуру;

обрати найбільш зручний варіант.

Евакуація у безпечні місця - безкоштовна (інфографіка: di.gov.ua)

"Після цього інформація автоматично надходить до всіх служб, які супроводжують евакуацію, - громади, перевізників та приймаючої сторони, що дозволяє організувати безпечний переїзд саме до заброньованого місця", - повідомили місцевим мешканцям.

Насамкінець людей попросили поставитися до цих рекомендацій із максимальною відповідальністю.

"Жодні матеріальні цінності не варті людського життя. Якщо у вас є можливість тимчасово виїхати до більш безпечних населених пунктів, скористайтеся нею", - підсумували у прес-службі Дергачівської громади.