Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчас

В Харьковской области планируют инициировать обязательную эвакуацию детей из нескольких поселков. В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью, семьям настоятельно рекомендуют выезжать уже сейчас.
Подробнее о ситуации, сложившейся в этих населенных пунктах, и просьбе местных властей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Из-за ухудшения ситуации с безопасностью Дергачевская городская военная администрация в Харьковской области обратится в Совет обороны Харьковщины с предложением объявить обязательную эвакуацию детей из поселков:
"Обращаться Дергачевская городская администрация, наш совет, будет к Совету обороны области. С просьбой объявить обязательную эвакуацию детей, принудительно, из этих населенных пунктов. В первую очередь речь идет о Слатино и Русской Лозовой", - рассказал изданию "Думка" спикер Дергачевской ГВА Александр Кулик.
По состоянию на 1 июля 2026 года, по его данным, в поселке Слатино остаются 89 детей, в Русской Лозовой - 45 детей.
Кулик объяснил, что ситуация с безопасностью там - существенно ухудшается, ведь "FPV-дроны... ежедневно терроризируют эти населенные пункты".
"Решение о том, чтобы эвакуировать оттуда семьи с детьми, должно готовиться вот сейчас. Чтобы потом не было слишком поздно", - констатировал спикер Дергачевской ГВА.
Он добавил, что местные власти делают для этого все необходимое, хотя "должно быть согласование на уровне Совета обороны области по этому поводу".
"Потом ювенальная полиция, совместно с нашей службой по делам детей, должны провести там соответствующие мероприятия. Совет обороны области при содействии Координационного гуманитарного центра Харьковской области должны подготовить места для размещения этих семей с детьми", - поделился специалист.
Он добавил, что обязательная эвакуация из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает, позволит сохранить здоровье и жизнь граждан.
"Это обращение продиктовано необходимостью сохранить жизнь и здоровье - как физическое, так и ментальное. Как детей, так и их родителей", - подытожил Кулик.
В среду, 1 июля, на официальном сайте Дергачевской громады Харьковского района Харьковской области была опубликована настоятельная рекомендация семьям с детьми - в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью - эвакуироваться из населенных пунктов:
Местным жителям напомнили, что в последнее время враг существенно активизировал применение ударных беспилотников по приграничным территориям Харьковщины.
"Из-за постоянной угрозы атак вражеских дронов пребывание в Слатино и Русской Лозовой крайне опасно и представляет прямую угрозу здоровью и жизни мирных жителей, особенно детей", - сообщили гражданам.
Уточняется, что даже при отсутствии массированных обстрелов опасность может возникнуть в любой момент.
При этом эвакуация - это возможность не просто обезопасить своих детей, но и получить доступ к:
Для организации эвакуации жители Дергачевской громады могут обращаться:
"Если у вас нет возможности временно поселиться у родственников или знакомых, вы можете воспользоваться государственной цифровой платформой "ПОРУЧ", созданной для организации эвакуации и размещения внутри перемещенных лиц", - посоветовали украинцам.
Этот сервис позволяет - еще до выезда - ознакомиться с доступными местами временного проживания:
"После этого информация автоматически поступает ко всем службам, сопровождающим эвакуацию, - громадам, перевозчикам и принимающей стороне, что позволяет организовать безопасный переезд именно в забронированное место", - сообщили местным жителям.
В заключение людей попросили отнестись к этим рекомендациям с максимальной ответственностью.
"Никакие материальные ценности не стоят человеческой жизни. Если у вас есть возможность временно выехать в более безопасные населенные пункты, воспользуйтесь ею", - подытожили в пресс-службе Дергачевской громады.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Черниговской области объявили эвакуацию пограничья - на это есть два месяца.
Кроме того, принудительную эвакуацию семей с детьми расширили в Днепропетровской области.
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