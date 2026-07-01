Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчас

Главное: Новые планы эвакуации : власти Дергачевской громады готовят обращение к Совету обороны Харьковской области насчет введения обязательной эвакуации детей из Слатино и Русской Лозовой.

: власти Дергачевской громады готовят обращение к Совету обороны Харьковской области насчет введения обязательной эвакуации детей из Слатино и Русской Лозовой. Причина : существенное ухудшение ситуации с безопасностью из-за ежедневных атак вражеских FPV-дронов.

: существенное ухудшение ситуации с безопасностью из-за ежедневных атак вражеских FPV-дронов. Текущая ситуация : в Слатино остается 89 детей, в Русской Лозовой - 45, власти настоятельно рекомендуют семьям выезжать самостоятельно.

: в Слатино остается 89 детей, в Русской Лозовой - 45, власти настоятельно рекомендуют семьям выезжать самостоятельно. Как это сделать: для организации эвакуации работает круглосуточная горячая линия 203, можно также обращаться по номерам 102 или 112, тогда как для поиска места временного проживания - использовать платформу "ПОРУЧ".

Где именно планируют обязательную эвакуацию детей

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью Дергачевская городская военная администрация в Харьковской области обратится в Совет обороны Харьковщины с предложением объявить обязательную эвакуацию детей из поселков:

Слатино;

Русская Лозовая.

"Обращаться Дергачевская городская администрация, наш совет, будет к Совету обороны области. С просьбой объявить обязательную эвакуацию детей, принудительно, из этих населенных пунктов. В первую очередь речь идет о Слатино и Русской Лозовой", - рассказал изданию "Думка" спикер Дергачевской ГВА Александр Кулик.

По состоянию на 1 июля 2026 года, по его данным, в поселке Слатино остаются 89 детей, в Русской Лозовой - 45 детей.

Кулик объяснил, что ситуация с безопасностью там - существенно ухудшается, ведь "FPV-дроны... ежедневно терроризируют эти населенные пункты".

Слатино и Русская Лозовая в Харьковском районе Харьковской области (карта: google.com/maps)

"Решение о том, чтобы эвакуировать оттуда семьи с детьми, должно готовиться вот сейчас. Чтобы потом не было слишком поздно", - констатировал спикер Дергачевской ГВА.

Он добавил, что местные власти делают для этого все необходимое, хотя "должно быть согласование на уровне Совета обороны области по этому поводу".

"Потом ювенальная полиция, совместно с нашей службой по делам детей, должны провести там соответствующие мероприятия. Совет обороны области при содействии Координационного гуманитарного центра Харьковской области должны подготовить места для размещения этих семей с детьми", - поделился специалист.

Он добавил, что обязательная эвакуация из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает, позволит сохранить здоровье и жизнь граждан.

"Это обращение продиктовано необходимостью сохранить жизнь и здоровье - как физическое, так и ментальное. Как детей, так и их родителей", - подытожил Кулик.

Что настоятельно рекомендуют семьям с детьми

В среду, 1 июля, на официальном сайте Дергачевской громады Харьковского района Харьковской области была опубликована настоятельная рекомендация семьям с детьми - в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью - эвакуироваться из населенных пунктов:

Слатинского старостинского округа;

Русско-Лозовского старостинского округа.

Местным жителям напомнили, что в последнее время враг существенно активизировал применение ударных беспилотников по приграничным территориям Харьковщины.

"Из-за постоянной угрозы атак вражеских дронов пребывание в Слатино и Русской Лозовой крайне опасно и представляет прямую угрозу здоровью и жизни мирных жителей, особенно детей", - сообщили гражданам.

Уточняется, что даже при отсутствии массированных обстрелов опасность может возникнуть в любой момент.

При этом эвакуация - это возможность не просто обезопасить своих детей, но и получить доступ к:

более стабильным условиям проживания;

медицинской помощи;

обучению;

психологической поддержке.

Читайте также: В Харьковской области расширили обязательную эвакуацию: откуда теперь нужно выехать

Куда обращаться, чтобы организовать эвакуацию

Для организации эвакуации жители Дергачевской громады могут обращаться:

либо в Координационный гуманитарный центр - по телефону круглосуточной горячей линии 203;

либо по номерам экстренных служб 102 и 112.

"Если у вас нет возможности временно поселиться у родственников или знакомых, вы можете воспользоваться государственной цифровой платформой "ПОРУЧ", созданной для организации эвакуации и размещения внутри перемещенных лиц", - посоветовали украинцам.

Этот сервис позволяет - еще до выезда - ознакомиться с доступными местами временного проживания:

просмотреть фотографии;

узнать информацию про условия, количество свободных мест и имеющуюся инфраструктуру;

выбрать наиболее удобный вариант.

Эвакуация в безопасные места - бесплатная (инфографика: di.gov.ua)

"После этого информация автоматически поступает ко всем службам, сопровождающим эвакуацию, - громадам, перевозчикам и принимающей стороне, что позволяет организовать безопасный переезд именно в забронированное место", - сообщили местным жителям.

В заключение людей попросили отнестись к этим рекомендациям с максимальной ответственностью.

"Никакие материальные ценности не стоят человеческой жизни. Если у вас есть возможность временно выехать в более безопасные населенные пункты, воспользуйтесь ею", - подытожили в пресс-службе Дергачевской громады.