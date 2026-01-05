Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боїв

Протягом минулої доби 4 січня, 1411-го дня війни, на фронті бойових дій проти російських окупантів відбулося 229 боїв. Вперше Гуляйпільський напрямок обігнав Покровський за кількістю боєзіткнень, ставши найгарячішим на всьому фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе", - сказано у повідомленні Генерального штабу.
Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області. Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.
Також в Генштабі повідомили, яка ситуація на різних напрямках:
99 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню.
Зупинено вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.
Відбито три атаки росіян в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.
Зафіксовано 10 атак окупантів, росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.
Відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.
Зафіксоване одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.
Російські окупанти здійснили 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.
За добу відбито 54 штурми ворога в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
Відбито 24 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.
Вперше перевищив за кількістю атак ворога Покровський, ставши таким чином найгарячішим на всьому фронті. За добу тут було відбито 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.
Відбито вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.
Без наступальних дій ворога.
Додамо, що станом на 5 січня втрати російських окупантів за добу склали 990 одиниць живої сили, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів. Загальні орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року перевищили 1,212 млн одиниць живої сили.
Також на фронті поступово змінюється вектор прикладення сил у російських окупантів. Так, замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.