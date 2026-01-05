Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боїв

"Противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе", - сказано у повідомленні Генерального штабу.

Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області. Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.

Також в Генштабі повідомили, яка ситуація на різних напрямках:

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

99 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

Південно-Слобожанський напрямок

Зупинено вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Куп'янський напрямок

Відбито три атаки росіян в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Лиманський напрямок

Зафіксовано 10 атак окупантів, росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

Фото: Генштаб ЗСУ

Слов'янський напрямок

Відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

Фото: Генштаб ЗСУ

Краматорський напрямок

Зафіксоване одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Костянтинівський напрямок

Російські окупанти здійснили 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок

За добу відбито 54 штурми ворога в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Олександрівський напрямок

Відбито 24 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.

Фото: Генштаб ЗСУ

Гуляйпільський напрямок

Вперше перевищив за кількістю атак ворога Покровський, ставши таким чином найгарячішим на всьому фронті. За добу тут було відбито 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок

Відбито вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

Фото: Генштаб ЗСУ

Придніпровський напрямок

Без наступальних дій ворога.

Фото: Генштаб ЗСУ