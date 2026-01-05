RU

Под Гуляйполем больше штурмов, чем в Покровске: в Генштабе обновили карты боев

Иллюстративное фото: украинская армия держит позиции (Вооруженные силы Украины)
Автор: Антон Корж

За прошедшие сутки 4 января, 1411-го дня войны, на фронте боевых действий против российских оккупантов произошло 229 боев. Впервые Гуляйпольское направление обогнало Покровское по количеству боестолкновений, став самым горячим на всем фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дронов-камикадзе", - сказано в сообщении Генерального штаба.

Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зеленое Запорожской области. Силы обороны Украины в ответ поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БпЛА противника.

Также в Генштабе сообщили, какова ситуация на разных направлениях:

  • Северо-Слобожанское и Курское направления

99 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Южно-Слобожанское направление

Остановлено восемь попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголевки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Купянское направление

Отражены три атаки россиян в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Лиманское направление

Зафиксировано 10 атак оккупантов, россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Славянское направление

Отражено шесть атак российских оккупантов вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Краматорское направление

Зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Константиновское направление

Российские оккупанты совершили 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Покровское направление

За сутки отражено 54 штурма врага в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Александровское направление

Отражено 24 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Гуляйпольское направление

Впервые превысило по количеству атак врага Покровское, став таким образом самым горячим на всем фронте. За сутки здесь было отражено 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Ореховское направление

Отбито восемь попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

Фото: Генштаб ВСУ

  • Приднепровское направление

Без наступательных действий врага.

Фото: Генштаб ВСУ

 

Добавим, что по состоянию на 5 января потери российских оккупантов за сутки составили 990 единиц живой силы, до двухсот единиц техники и более 700 дронов. Общие ориентировочные боевые потери противника с 24 февраля 2022 года превысили 1,212 млн единиц живой силы.

Также на фронте постепенно меняется вектор приложения сил у российских оккупантов. Так, вместо Покровского сейчас ситуация с противником самая тяжелая на Гуляйпольском направлении, о чем свидетельствует сводка Генштаба по состоянию на вечер 4 января.

