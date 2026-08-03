Під Геленджиком дрон впав у натовп людей на пляжі після роботи ППО (відео)

Під час атаки безпілотників на Краснодарський край 3 серпня дрон впав на пляж в Архіпо-Осипівці під Геленджиком. За даними російської влади, загинули шестеро людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Агентство. Новини", а також на "Радіо Свобода" .

За даними видання "Агентство", безпілотник упав на пляж у селі Архіпо-Осипівка під Геленджиком. Видання з посиланням на заяви губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва пише, що спочатку російська влада повідомляла про трьох загиблих і 13 постраждалих, потім оперативний штаб регіону підтвердив загибель чотирьох людей, включаючи дитину.

Пізніше, як повідомляє "Агентство", Кондратьєв заявив, що кількість загиблих зросла до шести, серед них троє дітей, а кількість постраждалих досягла 40 осіб.

Видання також наводить дані МОЗ РФ, згідно з якими було госпіталізовано 17 осіб, включаючи дітей. За версією російської влади, яку цитує "Агентство", удар зазнав цивільної інфраструктури.

Що показали опубліковані відео

За даними "Агентства", український моніторинговий Telegram-канал Supernova+ опублікував два відеоролики з моменту падіння безпілотника. На одному з них чути черги автоматичної зброї безпосередньо перед тим, як апарат різко втрачає висоту та падає на пляж.

Як пише "Агентство", представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) припустив, що безпілотник міг зазнати пошкоджень внаслідок роботи російської ППО. Аналогічну оцінку виданню дав OSINT-аналітик Кирило Михайлов.

"Тобто ніби МОГ там був і вів вогонь саме з цього БПЛА, а ось чи потрапив, ми на відео не бачимо", - уточнив експерт.

За даними "Агентства", Михайлов також зазначив, що різка зміна траєкторії польоту виглядає нетиповою для штатного руху безпілотника і може свідчити про зовнішній вплив.

На що ще звернули увагу аналітики

За даними "Агентства", аналіз опублікованих кадрів показує, що безпілотник упав поряд із базою відпочинку "Світанок" в Архіпо-Осипівці. Видання зазначає, що об'єкт є філією НУО машинобудування – одного з ключових російських підприємств ракетно-космічної галузі.

Як повідомляє "Агентство" з посиланням на очевидців, перед атакою на пляжі не звучали сирени повітряної тривоги, а відпочиваючі чули інтенсивну стрілянину.