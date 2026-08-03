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Под Геленджиком дрон упал в толпу людей на пляже после работы ПВО (видео)

16:39 03.08.2026 Пн
2 мин
Очевидцы утверждают, что в окресностях не включали сирену, а потому люди спокойно отдыхали на пляжах
aimg Анастасия Никончук
Под Геленджиком дрон упал в толпу людей на пляже после работы ПВО (видео) Фото: под Геленджиком дрон упал в толпу людей на пляже после работы ПВО (скрин из видео)
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Во время атаки беспилотников на Краснодарский край 3 августа дрон упал на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По данным российских властей, погибли шесть человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Агентство. Новости", в также на "Радио Свобода".

По данным издания "Агентство", беспилотник упал на пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Издание со ссылкой на заявления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пишет, что сначала российские власти сообщали о трех погибших и 13 пострадавших, затем оперативный штаб региона подтвердил гибель четырех человек, включая ребенка.

Позже, как сообщает "Агентство", Кондратьев заявил, что число погибших возросло до шести, среди них трое детей, а количество пострадавших достигло 40 человек.

Издание также приводит данные Минздрава РФ, согласно которым были госпитализированы 17 человек, включая детей. По версии российских властей, которую цитирует "Агентство", удар пришелся по гражданской инфраструктуре.

Что показали опубликованные видео

По данным "Агентства", украинский мониторинговый Telegram-канал Supernova+ опубликовал два видеоролика с моментом падения беспилотника. На одном из них слышны очереди автоматического оружия непосредственно перед тем, как аппарат резко теряет высоту и падает на пляж.

Как пишет "Агентство", представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) предположил, что беспилотник мог получить повреждения в результате работы российской ПВО. Аналогичную оценку изданию дал OSINT-аналитик Кирилл Михайлов.

"То есть как будто МОГ там был и вел огонь именно по этому БПЛА, а вот попал ли, мы на видео не видим", - уточнил эксперт.

По данным "Агентства", Михайлов также отметил, что резкое изменение траектории полета выглядит нетипично для штатного движения беспилотника и может свидетельствовать о внешнем воздействии.

На что еще обратили внимание аналитики

По данным "Агентства", анализ опубликованных кадров показывает, что беспилотник упал рядом с базой отдыха "Рассвет" в Архипо-Осиповке. Издание отмечает, что объект является филиалом НПО машиностроения - одного из ключевых российских предприятий ракетно-космической отрасли.

Как сообщает "Агентство" со ссылкой на очевидцев, перед атакой на пляже не звучали сирены воздушной тревоги, а отдыхающие слышали интенсивную стрельбу.

Напоминаем, что после ночной атаки беспилотников 3 августа в Белгороде произошел крупный пожар в Белгородском государственном технологическом университете имени Владимира Шухова. Ранее учебное заведение сообщало о разработке систем управления беспилотниками, а также подготовке специалистов в сфере беспилотных авиационных систем.

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