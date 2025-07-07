Під Дніпром перекинувся автобус з людьми: є загиблий, багато поранених (фото)

Зранку, 7 липня, на трасі неподалік Дніпра сталася смертельна аварія за участю пасажирського автобуса. Внаслідок ДТП одна людина загинула, 17 травмувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 5:00 у Петриківському районі Дніпропетровської області.

Як проінформували правоохоронці, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинув один пасажир. Ще 17 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

На місці працюють слідчі, криміналісти, медики та рятувальники. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини та травмування інших.

Наразі встановлюються всі обставини аварії, тривають слідчі дії.

Фото: на трасі біля Дніпра перекинувся пасажирський автобус (facebook.com/PoliceDniproRegion)