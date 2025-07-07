Под Днепром перевернулся автобус с людьми: есть погибший, много раненых (фото)

Утром, 7 июля, на трассе недалеко от Днепра произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП один человек погиб, 17 травмировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.