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Под Днепром перевернулся автобус с людьми: есть погибший, много раненых (фото)

Днепр, Понедельник 07 июля 2025 10:26
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Под Днепром перевернулся автобус с людьми: есть погибший, много раненых (фото) Фото: на трассе возле Днепра перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 7 июля, на трассе недалеко от Днепра произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП один человек погиб, 17 травмировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5:00 в Петриковском районе Днепропетровской области.

Как проинформировали правоохранители, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один пассажир. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работают следователи, криминалисты, медики и спасатели. Полицейские уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, что привело к гибели человека и травмирования других.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, продолжаются следственные действия.

Фото: на трассе возле Днепра перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/PoliceDniproRegion)

ДТП в Украине

Напомним, в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

До этого ДТП произошло на Полтавщине. В результате аварии погибли полицейский и военный с ТЦК. Они погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

ДТП с украинцами в Европе

В прошлом месяце во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Тогда погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших были дети.

24 июня в Польше на трассе S17 вблизи Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев. Без пострадавших не обошлось.

30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

Уже 6 июля стало известно, что в Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми.

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