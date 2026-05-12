Під Черкасами загорівся поїзд: пасажирів евакуювали (фото)

Біля села Косарі в Черкаській області під час руху сталося загоряння електропоїзда №6551/6552 сполученням Черкаси - Знам'янка. Усіх пасажирів оперативно евакуювали, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

Займання сталося під час руху

Після виникнення пожежі зі складу евакуювали 40 пасажирів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння. Наразі фахівці встановлюють причини події.

Що повідомили в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" уточнили, що йдеться про електропоїзд №6551/6552 Черкаси - Знам'янка. Там зазначили, що технічні причини загоряння зараз з'ясовують фахівці.

Після евакуації пасажирів відправили далі резервним складом зі станції Косарі. Затримка руху становила близько півтори години.

Маршрут поїзда не змінили

Незважаючи на інцидент, маршрут руху поїзда залишився без змін. У компанії запевнили, що всі пасажири продовжили поїздку після заміни складу.

Обставини загоряння та технічний стан електропоїзда додатково перевірятимуть фахівці.