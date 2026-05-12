Под Черкассами загорелся поезд: пассажиров эвакуировали (фото)

Возле села Косари в Черкасской области во время движения произошло возгорание электропоезда №6551/6552 сообщением Черкассы — Знаменка. Всех пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Возгорание произошло во время движения

После возникновения пожара из состава эвакуировали 40 пассажиров. По предварительной информации, никто не пострадал.

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

Что сообщили в "Укрзализныце"

В "Укрзализныце" уточнили, что речь идет об электропоезде №6551/6552 Черкассы — Знаменка. Там отметили, что технические причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

После эвакуации пассажиров отправили дальше резервным составом со станции Косари. Задержка движения составила около полутора часов.

Маршрут поезда не изменили

Несмотря на инцидент, маршрут движения поезда остался без изменений. В компании заверили, что все пассажиры продолжили поездку после замены состава.

Обстоятельства возгорания и техническое состояние электропоезда будут дополнительно проверять специалисты.