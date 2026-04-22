"Чекають годинами": в УЗ розповіли, як у Європі притримують рейси через тривоги в Україні

Європейські залізничні компанії готові змінювати власні графіки та затримувати відправлення поїздів, щоб українські пасажири, які запізнюються через зупинки під час повітряних тривог, встигли на пересадки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський .

Головне: "Укрзалізниця" напряму попереджає міжнародних партнерів про затримки через безпекові зупинки.

через безпекові зупинки. Іноземні перевізники часто йдуть назустріч українцям , очікуючи на прибуття стикувальних рейсів по декілька годин.

, очікуючи на прибуття стикувальних рейсів по декілька годин. У разі неможливості дочекатися пасажирів, діє механізм повного повернення коштів або пошуку альтернативних маршрутів.

Міжнародна координація

За словами Олександра Перцовського, УЗ перебуває на постійному зв'язку з іноземними колегами. Коли український поїзд вимушено зупиняється в полі через загрозу обстрілів, інформація про це одразу передається європейським диспетчерам.

"Там, де є поїзди, зокрема міжнародні, які стукуються, ми завжди попереджаємо наших партнерів із польських залізниць чи з-поміж європейських перевізників. Залежить від часу, але досить часто вони нас чекають", - зазначив керівник УЗ.

Він навів приклад нещодавнього випадку з чеським перевізником, який виявив максимальну лояльність до українців.

"Нещодавно стався випадок з поїздом Інтерсіті, коли чеському перевізнику довелося чекати на наших пасажирів. Вони не відправляли свій рейс кілька годин, поки не прибув український поїзд", - розповів Перцовський.

Що робити, якщо запізнилися на пересадку

Очільник компанії наголосив, що безпека завжди є пріоритетом: якщо стоїть вибір між вчасністю та безпечним проходженням ділянки під час загрози, УЗ обирає друге. Навіть якщо зупинка призвела до запізнення, пасажири захищені фінансово.

"Як у нас, так і в міжнародних перевізників є претензійне повернення квитків. Якщо це пересадка всередині "Укрзалізниці", ми повертаємо повну вартість без втрат. Якщо це європейський перевізник, там діють певні правила, але вони досить гнучкі та можуть знайти альтернативу", - пояснив Перцовський.

Щоб повернути кошти за квиток УЗ у претензійному порядку, пасажирам необхідно: