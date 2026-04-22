ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Чекають годинами": в УЗ розповіли, як у Європі притримують рейси через тривоги в Україні

10:05 22.04.2026 Ср
3 хв
Що робити, якщо через тривогу пропустили пересадку на свій рейс?
aimg Василина Копитко
"Чекають годинами": в УЗ розповіли, як у Європі притримують рейси через тривоги в Україні Пріоритетом для УЗ залишається безпека пасажирів (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)

Європейські залізничні компанії готові змінювати власні графіки та затримувати відправлення поїздів, щоб українські пасажири, які запізнюються через зупинки під час повітряних тривог, встигли на пересадки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Читайте також: УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах

Головне:

  • "Укрзалізниця" напряму попереджає міжнародних партнерів про затримки через безпекові зупинки.
  • Іноземні перевізники часто йдуть назустріч українцям, очікуючи на прибуття стикувальних рейсів по декілька годин.
  • У разі неможливості дочекатися пасажирів, діє механізм повного повернення коштів або пошуку альтернативних маршрутів.

Міжнародна координація

За словами Олександра Перцовського, УЗ перебуває на постійному зв'язку з іноземними колегами. Коли український поїзд вимушено зупиняється в полі через загрозу обстрілів, інформація про це одразу передається європейським диспетчерам.

"Там, де є поїзди, зокрема міжнародні, які стукуються, ми завжди попереджаємо наших партнерів із польських залізниць чи з-поміж європейських перевізників. Залежить від часу, але досить часто вони нас чекають", - зазначив керівник УЗ.

Він навів приклад нещодавнього випадку з чеським перевізником, який виявив максимальну лояльність до українців.

"Нещодавно стався випадок з поїздом Інтерсіті, коли чеському перевізнику довелося чекати на наших пасажирів. Вони не відправляли свій рейс кілька годин, поки не прибув український поїзд", - розповів Перцовський.

Що робити, якщо запізнилися на пересадку

Очільник компанії наголосив, що безпека завжди є пріоритетом: якщо стоїть вибір між вчасністю та безпечним проходженням ділянки під час загрози, УЗ обирає друге. Навіть якщо зупинка призвела до запізнення, пасажири захищені фінансово.

"Як у нас, так і в міжнародних перевізників є претензійне повернення квитків. Якщо це пересадка всередині "Укрзалізниці", ми повертаємо повну вартість без втрат. Якщо це європейський перевізник, там діють певні правила, але вони досить гнучкі та можуть знайти альтернативу", - пояснив Перцовський.

Щоб повернути кошти за квиток УЗ у претензійному порядку, пасажирам необхідно:

  • Оформити заяву онлайн.
  • Для онлайн-оформлення через сайт УЗ необхідно мати Дія.Підпис.
  • Надати докази того, що запізнення сталося з вини перевізника (інформація про затримку поїзда є в базі УЗ).

Читайте також про те, що пасажирів УЗ можуть штрафувати за низку порушень. Наприклад, забутий у вагоні квиток, куріння в тамбурі або прогулянка коліями можуть обернутися для пасажирів чималими витратами. Кожне порушення має свою ціну.

Раніше ми писали про те, що з березня 2026 року подорожчала постіль у поїздах. Ми розповідали, з чого складається набір та які послуги мають надавати пасажирам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Повітряна тривога
Новини
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
