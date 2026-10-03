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Під час "Вівальді" вже деокуповано близько 125-140 кв км, - Зеленський

19:50 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Під час "Вівальді" вже деокуповано близько 125-140 кв км, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Українська наступальна операція "Вівальді", яку в Донецькій області проводить Третій армійський корпус ЗСУ, виявилася дійсно дуже успішною.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Глава держави звернув увагу на те, що операція триває досі, тому її результати ще не остаточні.

"Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів. Важливо, що кількість загиблих і поранених росіян за останні 23 місяці зросла. З початку року їхні втрати становили 30-32 тисячі осіб на місяць: 21-22 тисячі загиблих, решта - важко поранені", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі йдеться про 42 тисячі втрат на місяць.

Фактично це означає, що під час наступальної операції Сили оборони України втратили у кілька разів менше людей, ніж російські війські, які знаходилися в обороні.

Зеленський також розповів розпочати цю операцію ще рік тому, однак на той момент вона ще не була достатньо підготовлена.

"Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати", - підсумував президент.

До речі, 3 жовтня Третій армійський корпус ЗСУ показав нові кадри третього сезону операції "Вівальді".

Окрім того, стало відомо, що "Трійка" може зірвати російський план наступу на Слов’янськ.

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