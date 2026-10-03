Украинская наступательная операция "Вивальди", которую в Донецкой области проводит Третий армейский корпус ВСУ, оказалась действительно очень успешной.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава государства обратил внимание на то, что операция продолжается до сих пор, поэтому ее результаты еще не окончательны.

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров. Важно, что количество погибших и раненых россиян за последние 23 месяца возросло. С начала года их потери составляли 30-32 тысячи человек в месяц: 21-22 тысячи погибших, остальные - тяжелораненые", - отметил он.

По словам президента, речь идет о 42 тысячах потерь в месяц.

Фактически это означает, что во время наступательной операции Силы обороны Украины потеряли в несколько раз меньше людей, чем находившиеся в обороне российские войска.

Зеленский также рассказал, что эту операцию планировали начать еще год назад, однако к тому моменту она еще не была достаточно подготовлена.

"Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери", - подытожил президент.