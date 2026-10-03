Во время "Вивальди" уже деоккупировано около 125-140 кв км, - Зеленский
Украинская наступательная операция "Вивальди", которую в Донецкой области проводит Третий армейский корпус ВСУ, оказалась действительно очень успешной.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава государства обратил внимание на то, что операция продолжается до сих пор, поэтому ее результаты еще не окончательны.
"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров. Важно, что количество погибших и раненых россиян за последние 23 месяца возросло. С начала года их потери составляли 30-32 тысячи человек в месяц: 21-22 тысячи погибших, остальные - тяжелораненые", - отметил он.
По словам президента, речь идет о 42 тысячах потерь в месяц.
Фактически это означает, что во время наступательной операции Силы обороны Украины потеряли в несколько раз меньше людей, чем находившиеся в обороне российские войска.
Зеленский также рассказал, что эту операцию планировали начать еще год назад, однако к тому моменту она еще не была достаточно подготовлена.
"Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери", - подытожил президент.
Кстати, 3 октября Третий армейский корпус ВСУ показал новые кадры третьего сезона операции "Вивальди".
Кроме того, стало известно, что "Тройка" может сорвать российский план наступления на Славянск.