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Операція "Вівальді" набирає обертів: бійці показали нові кадри третього сезону

19:22 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Операція "Вівальді" набирає обертів: бійці показали нові кадри третього сезону Фото: "Трійка" продемонструвала нові результати своєї роботи (Getty Images)
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Третій армійський корпус ЗСУ продовжує звільняти українські території у Донецькій області у межах операції "Вівальді". Під час третього сезону воїнам вдалося взяти в полон чимало російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Трійки".

Бійці Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" повинні були виконати одразу два важливих завдання:

  • зачистити населені пункти на Лиманщині;
  • вивести російських полонених живими.

"Російські дрони полювали і на наших, і на своїх. Гудіння БпЛА не припинялося. Дорогою групи зустрічали десятки тіл - це окупанти, яким не пощастило дожити до полону", - розповідають бійці "Трійки".

Українські воїни уже показали GoPro-кадри третього сезону "Вівальді". На відео можна побачити, як російські загарбники моляться на тлі наступу ЗСУ.

Також камери зафіксували, як штурмовики висаджуються з бронетехніки та одразу вступають у бій - саме так і розпочалася масштабна зачистка населених пунктів Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка у межах третього сезону операції.

За час проведення "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу взяли в полон близько 250 російських військових. Полонені розповіли бригадному генералу Андрію Білецькому, як їхнє командування залишило їх напризволяще, через що окупанти помирали від голоду та зневоднення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що операція "Вівальді" може зламати російський план наступу на Слов’янськ.

Також ми писали, що Сили оборони змогли покращити свої позиції у Сумській області.

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