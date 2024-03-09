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Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу

Субота 09 березня 2024 04:16
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Дрони вночі масово атакували Таганрог: повідомляють про пошкодження авіазаводу Фото: дрони вночі масово атакували Таганрог (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Таганрозі сьогодні вночі, 9 березня, пролунала серія вибухів, повідомляють про масовану атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За різними оцінками, наліт безпілотників тривав від однієї до півтори години. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав атаку "масовою" і заявив, що вона була відбита силами ППО.

Очевидці повідомляють, що внаслідок нальоту на Таганрог міг постраждати авіаційний завод імені Берієва.

Відомо, що Таганрозький авіазавод займається будівництвом та ремонтом військових транспортних літаків різних типів, у тому числі Іл-76, А-50, Іл-78 та ін., а також раніше виробляв стратегічні бомбардувальники, серед яких Ту-95, Ту-142 та інші.

Вибух у Таганрозі

У Таганрозі Ростовської області РФ регулярно чути вибухи. Так, 16 грудня 2023 року було чутно вибух на півночі міста, після події росіяни підняли в небо кілька вертольотів.

Також 28 липня минулого року у центрі Таганрога стався потужний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази. При цьому в Міноборони Росії звинуватили у вибуху Україну. Після цього серія вибухів пролунала в Азовському районі Ростовської області. Губернатор заявив про нібито збиття ракети.

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