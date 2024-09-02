Під час удару по Києву, РФ використала ракету 48Н6ДМ від С-400, яку успішно збила ППО

Під час атаки на Київ вранці понеділка, 2 вересня, Російська Федерація застосувала зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400. Її збила ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

За даними Defense Express, росіяни під час обстрілу застосували зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі "поверхня-поверхня". Однак вона була успішно знищена засобами нашої протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що у своєму звіті щодо збитих ворожих цілей було вказано, що РФ запускала по Україні 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 та ще одну ракету, тип якої не встановлено.

Чим небезпечна 48Н6ДМ

Як пише Defense Express, ці ракети небезпечні тим, що застосовуються в режимі "поверхня-поверхня" та мають дуже низьку точність влучання. В першу чергу ці ракети можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям.

Також ці ракети мають досить потужну бойову частину масою 180 кілограмів та дальність польоту 250 км. Вона споряджена значною кількістю уламків, що своєю чергою підсилює уражаючий ефект при влучанні по об’єктам цивільної інфраструктури.

При дальності пуску 230 км на висоті приблизно 3 км втрачається керування ракетою. І вона просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Ці ракети мають "контактниий підривач", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.