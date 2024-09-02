Чому РФ "засипає" Київ ракетами і скільки це може тривати: думки експертів

Російська Федерація вранці 2 вересня завдала масованого удару балістикою та крилатими ракетами по Києву. Уламки впали в різних районах, повідомляється про не менше трьох постраждалих.

РБК-Україна з'ясовувало, чому росіяни вирішили "засипати" Київ ракетами та чи чекати на нові атаки восени.

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Що відомо про масований удар по Києву

Сьогоднішній удар по Києву був комбінованим. Спочатку росіяни близько 03:00 випустили далекобійні крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На Київ ці ракети заходили із південного напрямку після складних маневрів.

Одночасно з підльотом до столиці після 05:00 були випущені балістичні ракети KN-23/"Іскандер-М" по столиці та передмісті. До ракетної комбінованої атаки додався ще один безпілотник ударного типу.

За даними міської військової адміністрації, у повітряному просторі Києва збили дрон, понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет.

Фото: наслідки ракетної атаки на Київ 2 вересня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Згідно з зведенням Повітряних сил, противник запустив 35 ракет по Києву, Київській, Сумській та Харківській областях:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Брянської, Воронезької та Курської областей

14 крилатих ракет Х-101 із району Волгоградської області

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області

одну невстановлену ракету з Бєлгородської області

Крім того, росіяни запустили 23 "шахеди" з Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи вдалося збити 9 ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 ракет Х-101 та 20 ударних безпілотників. Ще одна ракета Х-101 і три дрони не досягли цілей і були локаційно втрачена.

Скільки летіло ракет безпосередньо на Київ, не уточнюється. Як зазначає місцева влада, через падіння уламків у Святошинському районі загорілися чотири автомобілі, нежитлова будівля та пошкоджено приміщення станції метро. Частково зруйновано одне нежитлове приміщення у Голосіївському районі, ще одне пошкоджено у Шевченківському районі. Падіння уламків зафіксовано у всіх районах столиці.

Станом на даний момент відомо про трьох постраждалих. Одному з них надали допомогу на місці, двох інших доставили до медичних закладів.

За уточненою інформацією, пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро "Святошин", біля неї горіли МАФ та двоповерхова будівля. Також зруйновано Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман АР Крим (район метро "Нивки"), у Шевченківському районі була пожежа на території підприємства. Крім того, вибило вікна у двох школах, але навчальний процес розпочався. У Голосіївському районі пошкоджено котельню.

Чому росіяни "засинають" Київ ракетами

Імовірними цілями сьогоднішньої атаки могли бути урядовий квартал і так звані "центри прийняття рішень" у Києві, місця розташування силових органів, у тому числі розвідки та контррозвідки, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На його думку, Росія ретельно готувалася до масованого удару, щоб забезпечити картинку того, що нібито здатна пройти ешелоновану ППО української столиці. Особливо на фоні просування військ на Покровськ і катастрофи першого F-16.

"Тут елементи психологічного тиску і терору з метою деморалізації українців. А для власної аудиторії - показати, що незважаючи на те, що якісь дрони долітають до Москви та інших міст, насправді Росія здатна бити по Києву ракетами і нібито робити це успішно", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Фото: наслідки ракетної атаки на Київ 2 вересня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Щодо підготовки, то експерт нагадує, що минулого тижня СБУ затримала російських агентів, які встановили камери в одній із квартир з панорамними вікнами для моніторингу цілей та результатів атак. "Це ще раз свідчить про те, що їм була потрібна картинка потужних пожеж та руйнівних наслідків", - наголосив Мусієнко.

Таким чином противник намагається залякати українців та аудиторію на Заході демонстрацією своїх можливостей, а також підтримати власну пропаганду.

"Я навіть скажу, що все це більше для відволікання уваги від подій у Курській області. Тому що там у них успіхів немає, тому треба відволікати від того, що Путін називає "провокацією" у Курській області", - додав співрозмовник.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключає й інших цілей. "Літо минуло, на нас чекає опалювальний сезон, і Росія поспішає зробити все можливе, щоб занурити Україну в блекаут", - каже він.

За його словами, останні ракетні та дронові удари по Україні частіше були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури. Але ракети не завжди прилітають у ціль, як це було з центром соціально-психологічної підтримки у Сумах, палацом спорту у Харкові чи двома школами сьогодні вранці у Києві.

Проте росіяни намагаються знищити енергетику, наголошує Селезньов. "Бо це для них вкрай важливо. Це один із важелів впливу на український уряд з примусу до капітуляційних вимог Кремля", - наголосив експерт.

Чи продовжаться подібні атаки восени

Ворожі атаки на Київ останнім часом почастішали. Мусієнко нагадує, що протягом двох тижнів українська столиця зазнала чотирьох ракетних і ракетно-дронових ударів.

"Як мінімум раз на місяць при масованих ударах ворог левову частку ракет спрямовує на Київ. І, ймовірно, це продовжиться восени. Російські плани вразити Київську ГЕС, об'єкти енергетики та центри ухвалення рішень нікуди не зникли", - прогнозує він.

На його думку, поворотною могла стати масована атака 8 липня, коли ракети долетіли та влучили в дитячу лікарню "Охматдит". Після неї Росія повірила, що протиповітряна оборона Києва вразлива, є нібито шанси її подолати, тому намагатиметься зробити це знову і знову.

За оцінками Селезньова, росіянам вдалося накопичити балістику та крилаті ракети у достатній кількості для терору, зокрема Києва.

"Ми стикаємося з відсутністю достатньої кількості систем ППО, щоб гарантовано знищувати ворожу балістику. Сьогодні у нас мало ресурсів, щоб бути максимально ефективними в ураження "Іскандерів" та північнокорейських KN-24. Якщо крилаті ракети ми знищили всі крім однієї, то з балістикою справи гірше. Думаю, ворог накопичив свої ресурси, до того ж йдуть безперервні поставки з Пхеньяну, а отже, противник має можливість бити далі", - вважає експерт.

На його думку, за рахунок комбінованих ракетно-дронових атак росіяни продовжать спроби досягти успіхів у руйнуванні української енергетики.

При підготовці використовувалися повідомлення Повітряних сил України, Київської міської військової адміністрації та мера Віталія Кличка, коментарі керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка та колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова.