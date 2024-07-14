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Нетаньяху не впевнений у ліквідації організатора нападу на Ізраїль, ХАМАС заперечує

Неділя 14 липня 2024 00:02
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Нетаньяху не впевнений у ліквідації організатора нападу на Ізраїль, ХАМАС заперечує Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху каже, що "не є абсолютно впевненим" в успішній ліквідації керівника угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа та його заступника Рафаа Саламе під час сьогоднішнього удару ЦАХАЛу в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Але "так чи інакше", заявив він, Ізраїль усуне все керівництво ХАМАС.

Виступаючи на прес-конференції в штаб-квартирі Міністерства оборони в Тель-Авіві, Нетаньяху сказав, що він схвалив удар, коли переконався, що в тому районі немає заручників, і отримав інформацію про імовірну побічну шкоду та боєприпаси, які будуть використовуватися.

"Мухаммад Дейф — головний вбивця, начальник штабу ХАМАС, номер два в системі командування. Дейф є архітектором і керівником різанини 7 жовтня та багатьох інших терактів. З його рук капає кров багатьох ізраїльтян", - сказав Нетаньяху.

Водночас заступник лідера угруповання Халіл Аль-Хайя заявив телеканалу Al Jazeera, що Мухаммад Дейф живий.

"Ми говоримо Нетаньяху, що Мухаммад Дейф слухає вас прямо зараз і висміює вашу брехню", — сказав Аль-Хайя.

Нагадаємо, у суботу вранці по півдню Сектора Газа було завдано авіаудару. Як стверджують ізраїльські військові, ціллю були командир військового крила ХАМАС Мухаммад Дейф і ще один головний командир угруповання.

The Times of Israel повідомило, що обидва були вражені великими боєприпасами над землею, коли перебували в будівлі між районом Аль-Мавасі та Хан-Юнім на півдні Гази, а не в тунелі.

Новий мирний план

Нещодавно ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.

Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший мирний план був провалений.

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