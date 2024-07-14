ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При попытке Израиля ликвидировать командира ХАМАС в Газе погибли 90 палестинцев, - AP

Воскресенье 14 июля 2024 03:03
UA EN RU
При попытке Израиля ликвидировать командира ХАМАС в Газе погибли 90 палестинцев, - AP Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным Министерства здравоохранения Газы, во время операции Израиля по ликвидации одного из руководителей группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа и его заместителя Рафаа Саламе погибли по меньшей мере 90 человек, включая детей, еще 300 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Журналисты агентства насчитали более 40 тел в переполненной больнице Нассера вблизи места атаки.

По данным палестинских врачей, несколько пострадавших до сих пор находятся под завалами и на дорогах, до них не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.

Израильские военные утверждали, что "дополнительные террористы скрылись среди мирных жителей" и описали это место как окруженное деревьями и несколькими постройками.

Израильский чиновник сказал, что под удар попала огражденная территория Хан-Юнис, которой руководит ХАМА, заявив, что это был не палаточный, а оперативный комплекс. Чиновник назвал удар точным.

Напомним, в субботу утром по югу Сектора Газа был нанесен авиаудар . По утверждению израильских военных, целью были командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и еще один главный командир группировки.

The Times of Israel сообщило, что оба были поражены большими боеприпасами над землей, когда находились в здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юним на юге Газы, а не в тоннеле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхузаявил, что "не абсолютно уверен" в успешной ликвидации Дейфа.

Он также сказал, что он одобрил удар, когда убедился, что в том районе нет заложников, и получил информацию о возможном побочном ущербе и боеприпасах, которые будут использоваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС
NEWS
Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США