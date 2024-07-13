У Секторі Газа, ймовірно, ліквідували організатора нападу на Ізраїль - ЗМІ

У суботу вранці по півдню Сектора Газа було завдано авіаудар. Як стверджують ізраїльські військові, ціллю були Мухаммад Дейф, невловимий командир військового крила ХАМАС, і ще один головний командир терористичної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як повідомляється, обидва були вражені великими боєприпасами над землею, коли перебували в будівлі між районом Аль-Мавасі та Хан-Юнім на півдні Гази, а не в тунелі.

Станом на 16:00 доля Дейфа була невідома, хоча єврейські ЗМІ посилалися на слова неназваних співробітників служби безпеки, які стверджували, що зростає ймовірність його вбивства.

Що відомо про Аль-Мавасі

Аль-Мавасі визначено Ізраїлем гуманітарною зоною. Проте Армія оборони Ізраїлю заявила, що будівля була обстріляна не в наметовому містечку для переміщених палестинців, а скоріше в огородженому комплексі ХАМАС у цивільному оточенні. Кілька десятків інших бойовиків ХАМАСу також перебували в районі об'єкта, коли його обстріляли, включаючи охоронців Дейфа та Саламе, повідомили військові джерела.

Хто такий Мухаммад Дейф

58-річний Мухаммад Дейф, який понад два десятиліття командував бригадою Ізз аль-Діна аль-Касама, довгий час був однією з найбільш розшукуваних Ізраїлем терористичних фігур. Він був ініціатором наступу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, найбільшого нападу в історії країни, коли близько 1200 людей було вбито, а ще близько 251 людини було затягнуто до Гази як заручники.

Хто такий Рафаа Саламе

Поряд з Дейфом була ще одна головна фігура, Рафаа Саламе, командир бригади Хамас Хан Юніс. Саламе вважається близьким до Дейфа та виконує обов’язки його заступника після вбивства попереднього заступника керівника бригад Аль-Касам.

Інформація про авіаудар

Згідно з джерелами ЦАХАЛу, удар було завдано незабаром після того, як військові отримали інформацію про місцезнаходження двох лідерів ХАМАС.

Військові все ще чекали розвідки, щоб підтвердити, що Дейф і Саламе були вбиті.