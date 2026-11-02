Під час режиму тиші в Олешках вивезли тіла військових і цивільних

Під час режиму тиші були забрані тіла як військових, так і цивільних. Тіла, чиї рідні проживають в Україні, за домовленістю з РФ, будуть повернуті в Україну.

За словами Лубінця, заходи з репатріації тіл проводили не лише в Олешках, а й на сусідніх територіях.

"Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, вони будуть доставлені до України, як ми це робимо в щомісячному режимі з репатріацією наших Героїв, Героїнь, які загинули, захищаючи нашу державу", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, 31 жовтня евакуйовані жителі Олешок прибули в Україну через Білорусь.

Гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей: більшість поїхала в Україну, а частина - до Росії.

Того ж дня уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова заявила, що Росія й Україна домовилися про регулярні гуманітарні місії.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова зупинити бойові дії на всіх ділянках фронту, якщо Росія зробить те саме.

Він припустив, що результати в Олешках можуть зміцнити довіру і прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі.