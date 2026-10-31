ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Україна готова": Сибіга закликав РФ одночасно і назавжди зупинити бойові дії

22:41 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Україна готова": Сибіга закликав РФ одночасно і назавжди зупинити бойові дії Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (facebook.com/andrij.sybiha)
Додати як бажане джерело в Google

Україна готова зупинити бойові дії на всіх ділянках фронту просто зараз, якщо Росія зробить те саме.

Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

Шеф української дипломатії відреагував на успішне завершення місії з евакуації мешканців окупованих Олешок

"Після місяців голоду та ізоляції в умовах російської окупації вони нарешті перебувають у безпеці. Ті, хто вирішив залишитися, повинні мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги. Дякуємо американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво", - наголосив Сибіга.

На цьому тлі він також нагадав, що Україна тривалий час била на сполох через ситуацію в Олешках, зокрема порушувала це питання на засіданнях Ради Безпеки ООН.

Глава МЗС наголосив, що до процесу порятунку українців було залучено чимало українських союзників.

"Я вдячний Його Святості Папі Римському Леву XIV, нашим партнерам, колегам-міністрам та посадовцям, які допомогли відреагувати на гуманітарну катастрофу в Олешках. Окремо дякую омбудсмену Дмитру Лубінцю та його команді за координацію операції на місці", - додав Сибіга.

На тлі останніх подій глава МЗС припустив, що результати в Олешках можуть стати заходом зміцнення довіри та прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі.

"Якщо бойові дії можна припинити в одному місці, їх можна зупинити всюди і назавжди. Україна готова до цього. Ми очікуємо такої самої готовності від Росії", - підсумував Сибіга.

Раніше РБК-Україна розповідало, як жителі Олешок вирвалися з окупації та голоду.

До речі, 31 жовтня в Росії заявили, що домовилися з Україною про регулярні гуманітарні місії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олешки Андрій Сибіга Перемир'я Росії та України Режим припинення вогню Війна Росії проти України
Новини
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур