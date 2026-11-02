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Олешки Графики отключения света Война в Украине

Во время режима тишины в Олешках вывезли тела военных и гражданских

14:39 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: эвакуация из Олешек (РБК-Украина)

В режиме тишины в Олешках из городского морга вывезли тела погибших военных и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца на пресс-конференции.

Во время режима тишины были изъяты тела как военных, так и гражданских. Тела, чьи родные проживают в Украине, по договоренности с РФ будут возвращены в Украину.

По словам Лубинца, мероприятия по репатриации тел проводились не только в Олешках, но и на соседних территориях.

"Сейчас у нас есть договоренность с российской стороной, что все тела, чьи родные проживают в Украине, они будут доставлены в Украину, как мы это делаем в ежемесячном режиме с репатриацией наших Героев, погибших Героинь, защищая наше государство", - отметил Лубинец.

Напомним, 31 октября эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину через Беларусь.

Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: большинство уехало в Украину, а часть - в Россию.

В тот же день уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова остановить боевые действия на всех участках фронта, если Россия сделает то же самое.

Он предположил, что результаты в Олешках могут укрепить доверие и проложить путь к дальнейшим шагам в мирном процессе.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал гуманитарную операцию в Олешках успешной.

Новые подобные операции в России пока не планируют.

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