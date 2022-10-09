Во время протестов в Иране погибли около 200 человек, среди них дети
Во время массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки, которую жестоко задержала полиция, погибли 185 человек, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере, 185 человек, в том числе по меньшей мере 19 детей, погибли во время общенациональных протестов по всему Ирану", - заявили в неправительственной правозащитной организации "Iran Human Rights".
Отмечается, что почти половина общего количества людей погибла в провинциях Систан и Белуджистан.
Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, включая США. Они обвинили вооруженных диссидентов, среди прочего, в насилии, которое, как сообщается, привело к гибели не менее 20 сотрудников сил безопасности.
Так, РБК-Украина писало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.
Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.
К слову, массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.
Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".
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