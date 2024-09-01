Під час повітряної тривоги і в комендантську годину: як працює метро у Києві

Інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить від 6 до 8 хвилин. У години пік інтервал між потягами - 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами становить 6-7 хвилин, а ввечері до 11 хвилин.

Рух поїздів синьою лінією здійснюється між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", а між станціями "Теремки" - "Деміївська" працює човниковий рух поїздів з інтервалом 13 та 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

Графік руху поїздів метро

Як працює метро під час тривоги

Під час повітряної тривоги працюють лише підземні ділянки метро, наземні станції закриті.

Поїзди червоної гілки метрополітену курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

На зеленій гілці від станції "Сирець" до станції "Видубичі" та на лівому березі від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

У комендантську годину підземні станції відкриті як укриття. При вході потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу (наприклад, паспорт).