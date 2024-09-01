UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час повітряної тривоги і в комендантську годину: як працює метро у Києві

Фото: у Київському метрополітені розповіли, як працює підземка під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві метрополітен працює з 06:00 до 23:00. Проте у комендантську годину станції не закриті, а працюють як укриття на випадок повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить від 6 до 8 хвилин. У години пік інтервал між потягами - 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами становить 6-7 хвилин, а ввечері до 11 хвилин.

Рух поїздів синьою лінією здійснюється між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", а між станціями "Теремки" - "Деміївська" працює човниковий рух поїздів з інтервалом 13 та 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

Графік руху поїздів метро

 

Як працює метро під час тривоги

Під час повітряної тривоги працюють лише підземні ділянки метро, наземні станції закриті.

 Поїзди червоної гілки метрополітену курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

На зеленій гілці  від станції "Сирець" до станції "Видубичі" та на лівому березі від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

У комендантську годину підземні станції відкриті як укриття. При вході потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу (наприклад, паспорт). 

 

Як повідомлялося, у Києві скасували плату за паркування за рішенням суду.

Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка. Це можна зробити онлайн у кілька кліків.

Детальніше про ціни на квитки у громадському транспорті Києва та як їх купити - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетро