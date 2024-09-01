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Во время воздушной тревоги и в комендантский час: как работает метро в Киеве

Фото: в Киевском метрополитене рассказали, как работает подземка во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве метрополитен работает с 06:00 до 23:00. Однако в комендантский час станции не закрыты, а работают как укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Интервал движения поездов на всех линиях по будням составляет от 6 до 8 минут. В часы пик интервал между поездами - 3-4 минуты. В выходные интервал между поездами составляет 6-7 минут, а вечером до 11 минут.

Движение поездов синей линии осуществляется между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская", а между станциями "Теремки" - "Демеевская" работает челночное движение поездов с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения.

График движения поездов метро

 

Как работает метро во время тревоги

При воздушной тревоге работают только подземные участки метро, наземные станции закрыты.

Поезда красной ветки метрополитена курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

На зеленой ветке от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" и на левом берегу от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

В комендантский час подземные станции открыты как укрытие. При входе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт).

 

Как сообщалось, в Киеве отменили плату за парковку по решению суда.

Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета. Это можно сделать онлайн в несколько кликов.

Детальнее о ценах на билеты в общественном транспорте Киева и как их купить - в материале РБК-Украина.

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