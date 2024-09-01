Во время воздушной тревоги и в комендантский час: как работает метро в Киеве

Интервал движения поездов на всех линиях по будням составляет от 6 до 8 минут. В часы пик интервал между поездами - 3-4 минуты. В выходные интервал между поездами составляет 6-7 минут, а вечером до 11 минут.

Движение поездов синей линии осуществляется между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская", а между станциями "Теремки" - "Демеевская" работает челночное движение поездов с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения.

График движения поездов метро

Как работает метро во время тревоги

При воздушной тревоге работают только подземные участки метро, наземные станции закрыты.

Поезда красной ветки метрополитена курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

На зеленой ветке от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" и на левом берегу от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

В комендантский час подземные станции открыты как укрытие. При входе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт).