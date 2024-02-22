У Києві скасували плату за паркування за рішенням суду
Паркування у Києві відсьогодні стало тимчасово безкоштовним через рішення суду щодо встановлення тарифів місцевою адміністрацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у за стосунку "Київ Цифровий".
"Інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування… Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію", - йдеться в повідомленні.
Рішення суду
Напередодні голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький повідомив у Facebook, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва скасував розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.
Зокрема скасоване розпорядження про встановлення тарифів 35 гривень за годину у першій зоні, 25 гривень у другій та 5 гривень у третій за послуги КП "Київтранспарксервіс".
Хмельницький повідомив, що у жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві завищені.
"Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала"", - написав чиновник.
Нагадаємо, на початку війни 24 лютого 2022 року та до 24 липня 2023 року паркування у Києві було безкоштовним.