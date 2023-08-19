У Києві запустили безготівкову оплату штрафів за проїзд без квитка: інструкція

У Києві запустили новий метод оплати штрафів за проїзд без квитка - тепер наявність готівки не є обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної ради.

У відомстві зазначили, що у всьому громадському транспорті "Київпастрансу" тепер розміщуватимуть інформаційні плакати з реквізитами, за допомогою яких можна сплатити штраф за безквитковий проїзд.

Також на плакатах будуть і QR-коди, які дозволять сплатити штраф у кілька кліків.

У КМДА зазначають, що у графі "Призначення платежу" необхідно обов'язково вказати номер квитанції, а оплату за штраф потрібно проводити у присутності контролера.

Як було раніше

Варто зауважити, що раніше сплату штрафу за безквитковий проїзд необхідно було проводити контролеру готівкою. При цьому онлайн-оплата була недоступною.

Наразі штраф за безквитковий проїзд по Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київська влада планує в кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром.