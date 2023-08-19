ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві запустили безготівкову оплату штрафів за проїзд без квитка: інструкція

Новость на русском →
Київ, Субота 19 серпня 2023 22:41
У Києві запустили безготівкову оплату штрафів за проїзд без квитка: інструкція Фото: у Києві запустили безготівкову оплату штрафів за проїзд без квитка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві запустили новий метод оплати штрафів за проїзд без квитка - тепер наявність готівки не є обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної ради.

У відомстві зазначили, що у всьому громадському транспорті "Київпастрансу" тепер розміщуватимуть інформаційні плакати з реквізитами, за допомогою яких можна сплатити штраф за безквитковий проїзд.

Також на плакатах будуть і QR-коди, які дозволять сплатити штраф у кілька кліків.

У КМДА зазначають, що у графі "Призначення платежу" необхідно обов'язково вказати номер квитанції, а оплату за штраф потрібно проводити у присутності контролера.

Як було раніше

Варто зауважити, що раніше сплату штрафу за безквитковий проїзд необхідно було проводити контролеру готівкою. При цьому онлайн-оплата була недоступною.

Наразі штраф за безквитковий проїзд по Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київська влада планує в кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ тролейбус штрафи автобуси
NEWS
Українські військові вже почали навчання на F-16, - Резніков
Українські військові вже почали навчання на F-16, - Резніков
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні