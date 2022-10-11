Під час обстрілів Києва постраждала будівля Міносвіти: фото наслідків

У понеділок, 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центральній частині Києва, внаслідок чого постраждала будівля Міносвіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

"І як символічно, Державний прапор України і банер Міністерства освіти і науки України - абсолютно цілі", - додав Шкарлет.

За словами міністра, у будівлі були вибиті вікна, пошкоджені стіни, стеля, техніка.

"Результат руйнування одного з приміщень МОН після вчорашнього масованого обстрілу РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

Пізніше повідомили, що внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.

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