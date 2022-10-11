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В ходе обстрелов Киева пострадало здание Минобразования: фото последствий

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Киев, Вторник 11 октября 2022 15:20
В ходе обстрелов Киева пострадало здание Минобразования: фото последствий Фото: Во время обстрелов Киева пострадало здание Минобразования (t.me/SerhiyShkarlet)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября россияне нанесли ракетный удар по центральной части Киева, в результате чего пострадало здание Минобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

"Результат разрушения одного из помещений МОН после вчерашнего массированного обстрела РФ", - говорится в сообщении.

По словам министра, в здании были выбиты окна, повреждены стены, потолок, техника.

"И как символически, Государственный флаг Украины и баннер Министерства образования и науки Украины - абсолютно цели", - добавил Шкарлетт.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.

Позже сообщили, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

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