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В Києві озвучили масштаби руйнувань після ранкового обстрілу

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Понеділок 10 жовтня 2022 19:12
В Києві озвучили масштаби руйнувань після ранкового обстрілу Фото: в Києві озвучили масштаби руйнувань після ранкового обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок ранкового обстрілу Києва, у місті зазнали пошкоджень різного ступеню

  • житлові будинки - 45;
  • об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ - 5;
  • заклади освіти - 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання);
  • заклади соціальної сфери - 2;
  • заклади культури - 6;
  • заклади охорони здоров’я - 5;
  • адмінбудівлі - 2.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

Через деякий час росіяни знову атакували Київ. ППО збила два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

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