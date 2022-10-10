В Києві озвучили масштаби руйнувань після ранкового обстрілу

Внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

Через деякий час росіяни знову атакували Київ. ППО збила два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

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