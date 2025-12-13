Під час нічної атаки росіян ЗАЕС знову працювала на генераторах, - "Укренерго"

Під час російської атаки у ніч на 13 грудня Запорізька атомна електростанція понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередач.
Як передає РБК-Україна, про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.
"Сьогодні під час нічної атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах. Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України", - повідомив Зайченко.
За його словами, під час сьогоднішньої атаки були вчергове пошкоджені лінії електропередач, що забезпечують живлення станції.
Глава "Укренерго" наголосив, що такі інциденти несуть небезпеку для всієї Європи. Зайченко нагадав, що ЗАЕС отримує з української енергосистеми електрику для власних потреб - зокрема, для охолодження ядерних реакторів.
"Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації", - пояснив Зайченко.
Нагадаємо, окупація Росією Запорізької АЕС триває з березня 2022 року, де загарбники постійно створюють ядерну загрозу.
Війська РФ розміщують на території станції техніку та особовий склад, ведуть обстріли, які спричиняють відключення електроенергії, ігнорують правила ядерної безпеки та намагаються підключити АЕС до російської енергомережі.
Окупанти також інсценують обстріли, змушують персонал працювати за контрактами, а така ситуація змушує "Енергоатом" звертатися до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на РФ, щоб запобігти ядерній катастрофі.
19 листопада українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка тривалий час залишалася без струму через пошкодження високовольтної лінії внаслідок обстрілів російських військ.
Раніше, 23 вересня, "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на станції.
Російські окупанти навмисно не підключали ЗАЕС до української енергосистеми, а єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок АЕС з мережею України, вийшла з ладу. Блекаут тривав місяць.
А 6 грудня повідомлялося, що Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення з зовнішніх джерел.