Во время ночной атаки россиян ЗАЭС снова работала на генераторах, - "Укрэнерго"

Во время российской атаки в ночь на 13 декабря Запорожская атомная электростанция более часа была отключена от украинской энергосистемы из-за повреждения линий электропередач.
Как передает РБК-Украина, об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
"Сегодня во время ночной атаки Запорожская АЭС более часа работала на дизельных генераторах. Только после окончания тревоги мы имели возможность запитать атомную электростанцию от энергосистемы Украины", - сообщил Зайченко.
По его словам, во время сегодняшней атаки были в очередной раз повреждены линии электропередач, обеспечивающие питание станции.
Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что такие инциденты несут опасность для всей Европы. Зайченко напомнил, что ЗАЭС получает из украинской энергосистемы электричество для собственных нужд - в частности, для охлаждения ядерных реакторов.
"Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации", - пояснил Зайченко.
Напомним, оккупация Россией Запорожской АЭС продолжается с марта 2022 года, где захватчики постоянно создают ядерную угрозу.
Войска РФ размещают на территории станции технику и личный состав, ведут обстрелы, которые вызывают отключение электроэнергии, игнорируют правила ядерной безопасности и пытаются подключить АЭС к российской энергосети.
Оккупанты также инсценируют обстрелы, заставляют персонал работать по контрактам, а такая ситуация заставляет "Энергоатом" обращаться к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.
19 ноября украинские энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской АЭС, которая длительное время оставалась без тока из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов российских войск.
Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на станции.
Российские оккупанты намеренно не подключали ЗАЭС к украинской энергосистеме, а единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь АЭС с сетью Украины, вышла из строя. Блэкаут продолжался месяц.
А 6 декабря сообщалось, что Запорожская АЭС временно потеряла питание из внешних источников.