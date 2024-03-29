Під час нічної атаки постраждали обєкти "Нафтогазу"

"На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем. Група "Нафтогаз" продовжує виконувати свої зобов’язання перед всіма клієнтами", - сказав голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Удар 29 березня

У ніч на 29 березня Росія завдала удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, випустивши 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 84 ворожі цілі.

За даними прес-служби Міненерго, ворог атакував дронами та ракетами енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Зафіксовані пошкодження обладнання.

У Дніпропетровській області обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, де пошкоджене обладнання.