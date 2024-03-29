Під час нічної атаки постраждали обєкти "Нафтогазу"

Під час повітряного удару Росії по енергетичній системи України в ніч на 29 березня постраждали об’єкти "Нафтогазу. Проте обійшлось без серйозних пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.
"На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем. Група "Нафтогаз" продовжує виконувати свої зобов’язання перед всіма клієнтами", - сказав голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
У ніч на 29 березня Росія завдала удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, випустивши 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 84 ворожі цілі.
За даними прес-служби Міненерго, ворог атакував дронами та ракетами енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Зафіксовані пошкодження обладнання.
У Дніпропетровській області обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, де пошкоджене обладнання.
Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що під час ракетного удару вранці 24 березня було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін заявив, що збитки не впливають можливості із закачування газу в підземні сховища.
Компанія має час відремонтувати пошкоджений об'єкт, "оскільки пошкоджене обладнання необхідне тільки для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року", - сказав він. "Наше завдання - якнайшвидше повністю завершити ремонт".