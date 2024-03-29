Во время ночной атаки пострадали объекты "Нафтогаза"

Во время воздушного удара России по энергетическую систему Украины в ночь на 29 марта пострадали объекты "Нафтогаза". Однако обошлось без серьезных повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.
"К счастью, среди сотрудников никто не пострадал, ситуация под контролем. Группа "Нафтогаз" продолжает выполнять свои обязательства перед всеми клиентами", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
В ночь на 29 марта Россия нанесла удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 84 вражеских цели.
По данным пресс-службы Минэнерго, враг атаковал дронами и ракетами энергетические объекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Зафиксированы повреждения оборудования.
В Днепропетровской области обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области, где повреждено оборудование.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что во время ракетного удара утром 24 марта были повреждены объекты "Нафтогаза" на западе Украины.
Генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин заявил, что ущерб не влияет на возможность закачки газа в подземные хранилища.
Компания имеет время отремонтировать поврежденный объект, "поскольку поврежденное оборудование необходимо только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года", - сказал он. "Наша задача - как можно быстрее полностью завершить ремонт".