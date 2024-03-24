Зранку РФ пошкодила об'єкти "Нафтогазу" на заході України

Під час обстрілу України вранці 24 березня окупанти пошкодили об'єкти "Нафтогазу". На щастя обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів "Група Нафтогаз" на заході", - розповів він.

Ранковий удар по Україні 24 березня

Зазначимо, о 9:26 в Україні було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Львівську область "Кинджалами". Є повторне попадання в той об'єкт, який вже атакували вночі.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ використовувала як дрони, так і ракети під час чергового масштабного удару по Україні. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, окрім Києва, Кривого Рогу, РФ вночі обстріляла Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

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