Під час бойового завдання на сході загинув штурман Су-27 Євгеній Іванов

"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименко, який загинув 29 червня під час відбиття масованої атаки РФ.

Він уточнив, що Устименко воював ще з часів АТО, військовий освоїв чотири типи літаків, і "на його рахунку - дійсно важливі результати для України".

"Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять", - резюмував Зеленський.

Також ми писали, що в ніч на 23 серпня загинув пілот 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" Сергій Бондарь. Трагедія сталася, коли льотчик МіГ-29 повертався після виконання бойового завдання. Як зазначало РБК-Україна, що зранку 23 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака МіГ-29. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача.