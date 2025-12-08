Во время боевого задания на востоке погиб штурман Су-27 Евгений Иванов

"Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб 29 июня во время отражения массированной атаки РФ.

Он уточнил, что Устименко воевал еще со времен АТО, военный освоил четыре типа самолетов, и "на его счету - действительно важные результаты для Украины".

"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям. Вечная память", - резюмировал Зеленский.

Также мы писали, что в ночь на 23 августа погиб пилот 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева" Сергей Бондарь. Трагедия произошла, когда летчик МиГ-29 возвращался после выполнения боевого задания. Как отмечало РБК-Украина, что утром 23 августа Воздушные силы ВСУ сообщили об аварии самолета МиГ-29. После выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя.