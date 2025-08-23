ua en ru
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув

Субота 23 серпня 2025 07:50
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув Ілюстративне фото: винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ (Armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот українського винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що причини та обставини катастрофи встановлюються, а також висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Втрати Повітряних сил ЗСУ

За період повномасштабної війни з Росією, українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів та професійних льотчиків під час відбиття повітряних атак Росії.

Так, у ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

Він пілотував американський винищувач F-16, збив повітряну ціль, але борт отримав пошкодження. Льотчик відвів літак від населеного пункту та не встиг катапультуватися.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Устименку звання Героя України (посмертно).

У квітні цього року під час атаки дронів ПС ЗСУ втратили винищувач Су-27. Пілот катапультувався і вижив.

Додамо, що у травні 2024 року при виконанні завдання загинув пілот винищувача Денис Василюк.

А у лютому 2024 року під час виконання бойового завдання загинув пілот Владислав Риков. На його рахунку було близько 400 бойових вильотів.

